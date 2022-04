Štátny tajomník Majer: Čaká nás najväčšia technická modernizácia Ozbrojených síl od ich vzniku

Čo nahradí systém S-300 či naše staré BVP-čka? V akom štádiu je výber nových osemkolesových bojových obrnených transportérov a avizovaná výmena samopalov vz. 58 za moderné útočné pušky?



A ako sa chce do budúcnosti ministerstvo obrany vysporiadať s tým, že podľa prieskumu organizácie Globsec, by sa v prípade vojny chcelo do obrany vlasti zapojiť len niečo vyše 27 percent občanov Slovenska?



Na tieto a mnohé ďalšie otázky Juraja Rizmana odpovedal v relácii Bezpečne SK štátny tajomník ministerstva obrany Marián Majer.