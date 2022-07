Kolíková: Inú možnosť, ako skúsiť to s Matovičom v parlamente, nemáme

"Cieľom je vyslať signál, že takto sa vládnuť nemá. Toto je zlé vládnutie. To, čo nás osobitne vyrušuje, je rozvrat verejných financií a nezodpovednosť k štátnemu rozpočtu. A rovnako aj hrubá neslušnosť v politike.

Tu treba jasne povedať, že takto vládnuť nechceme. Sú hrubé čiary, ktoré boli naozaj prekročené. Aj s celou komunikáciou, ktorá bola sprostá. A povedala by som, že sprostá je ešte citlivé slovo," hovorí ministerka spravodlivosti za SaS Mária Kolíková o ultimáte SaS a vypovedaní koaličnej zmluvy.

"Ukázalo sa, že Igor Matovič ako minister financií svoju rolu hrubo nezvláda. Myslím, že je na mieste žiadať výmenu na tomto poste. A keď sa bavíme o tom, ako bude pôsobiť v inej roli? Povedala by som, že ak chceme dať šancu tejto koalícii, nemáme inú možnosť, ako to skúsiť ešte keď bude v parlamente," dodáva Kolíková.

Je alebo nie je to spor medzi Sulíkom a Matovičom? Aký má zmysel naťahovať to do konca augusta? Čo bude so súdnou mapou, ak by dala demisiu? A čo sa zmení na fungovaní koalície, keď sa len zmenia funkcie a Igor Matovič by šiel do parlamentu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministerkou spravodlivosti za SaS Máriou Kolíkovou.