Naď: Väčšina Patriotov už je na Slovensku, každý stojí asi miliardu eur

"Ešte nie sú všetky na Slovensku, ide to postupne, ale väčšina už prišla. Áno, na Slovensko prichádzajú tri batérie, mimochodom každá je aj s výzbrojou v hodnote miliardy eur. Jedna batéria znamená asi 80 vozidiel. Radary, nejaké ďalšie veci, veliteľské vozidlá.



Celkovo je to takmer 300 vozidiel, ktoré s tým systémom prichádzajú. Preto to aj trvá a treba tomu zabezpečiť aj adekvátnu ochranu počas presunu. Som za to veľmi vďačný a chcem sa poďakovať Nemcom a Holanďanom, lebo je to z hľadiska obrany veľká vec," hovorí minister obrany Jaroslav Naď z OĽANO o Patriotoch, ktoré sem posiela NATO.



"Nemci zvýšili rozpočet z jeden a pol na dve percentá. To je neskutočná investícia a v horizonte troch rokov dajú extra 100 miliárd eur do rozpočtu. Poliaci idú na tri percentá od budúceho roka. Pobaltské krajiny všetky dve a pol percenta, Maďari dve percentá. Aj my budeme navyšovať rozpočet. Teraz robím analýzu, ktorú predložím koalícii.



Minimálne dve percentá HDP, ale dve a pol percentá je štandard na východnej hranici. Nemám veľké vysnívané pozície, ale som realista. Viem, že potrebujeme realizovať niektoré konkrétne projekty. A teda budú to asi dve percentá alebo nad dve percentá HDP," dodáva Jaroslav Naď o tom, či zvýšime výdavky na obranu.



Čo bude s obranným systémom S-300? Sú už Patrioty na Slovensku? Nakúpime bojové drony? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom obrany za OĽANO Jaroslavom Naďom.