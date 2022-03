Zelenskyj: Jeruzalem je ideálnym miestom na rokovanie s Ruskom

Aj v nedeľu sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prihovoril Ukrajincom prostredníctvom videa. "Izraelský premiér Bennett sa snaží nájsť spôsob, ako rokovať s Ruskom. A za to sme vďační. Za každú snahu. Aby sme sa skôr či neskôr začali rozprávať s Ruskom, možno v Jeruzaleme. Toto je to pravé miesto na nájdenie pokoja. Ak je to možné," povedal.



"20. marca fungovali len štyri humanitárne koridory. Spolu bolo evakuovaných 7 295 ľudí. Takmer 4-tisíc obyvateľov Mariupoľa dorazilo do Záporožia za jeden deň. Pripravujeme sa na vyslanie nových autobusov do Mariupoľa v pondelok ráno, aby sme pokračovali v tejto dôležitej misii.



V oblasti Kyjeva bolo zachránených viac ako 3-tisíc ľudí. Ale v Charkovskej oblasti... Ruské jednotky zajali náš konvoj, náš humanitárny náklad pre mesto Vovčansk. Teraz nie sme v spojení do šiestimi ľuďmi. Piatimi vodičmi a jedným lekárom. Oslobodíme ich. Budeme sa znova a znova snažiť dodať našim ľuďom to, čo potrebujú," doplnil Zelenskyj.



Spomenul aj podporu zo zahraničia. "Hovoril som s premiérom Spojeného kráľovstva Borisom Johnsonom. Skutočný priateľ Ukrajiny, ktorý neváha a nehľadá výhovorky. Dohodli sme sa na konkrétnej podpore našej krajiny na budúcotýždňových summitoch G7 a NATO. Nie sme síce členmi týchto organizácií, ale vidím, že Ukrajina tam má aspoň jeden hlas," vyhlásil Zelenskyj.