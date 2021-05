Kolíková: Ak ma poslanci z OĽaNO nepodporia, zvážim odchod

"Situácia nie je ľahká, troška je politicky zložitá. Určite bude veľmi dôležité ako zvládneme Kolíkovej krízu, alebo Kolíkovej odvolávanie. Dôležité bude čo sa v celom procese udeje. Lebo aj teraz prebieha vzájomný intenzívny dialóg aj medzi mnou, aj medzi poslancami OĽANO. Javí sa mi, že je to o vzájomnom nachádzaní dôvery.



Je jasné, že koaličná kríza poškodila vzťahy v koalícii a teraz je otázka, ako sa z toho dostaneme. Naštrbili sa vzťahy a musíme to spolu zvládnuť. Je pre mňa dôležité aký bude výsledok. Nie v tom, či budem alebo nebudem ministerkou, ale ako sme sa k tomuto výsledku hlasovaním dostali.



Nechcem robiť radikálne vyjadrenia, že keď to bude takto, tak urobím toto. Ja tú silnú podporu v parlamente potrebujem naprieč celou koalíciou," hovorí ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ktorá dodáva, že, ak ju poslanci z OĽANO nepodporia, zváži svoj odchod z funkcie.



"Podľa mňa je významné ako to celé prebehne. Aj či ja z toho budem rozumieť, že mám silnú legitimitu ako ministerka spravodlivosti, ktorá chce robiť veľkú reformu, keď prídem so zákonom, ktorý súvisí s organizáciou súdov, či môžem očakávať, že mi ju naozaj poslanci podporia," dodáva Kolíková.



Je odvolávanie v parlamente pomstou Igora Matoviča? A ako to v parlamente dopadne? Ako vysvetľuje body, ktoré jej vyčítajú poslanci pri odvolávaní? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministerkou spravodlivosti zo Za ľudí Máriou Kolíkovou.