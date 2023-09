Koščová: Bojím sa, čo sa udeje, ak by Smer zasa vyhral

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená Zdieľať

"Povedala som si, že sme z môjho pohľadu v takej situácii, že fakt to vyzerá, že to ten Smer môže na Slovensku vyhrať. Pre mňa je to veľmi nebezpečné. To akým spôsobom komunikujú svoj program, to akým spôsobom vystupujú, akým spôsobom sa šíri agresivita, ako to legitimizujú. A ja sa strašne bojím čo sa udeje, ak by Smer zasa vyhral.

V zásade jediná demokratická strana, ktorá dlhodobo má našliapnuté, že by ich mohla poraziť je PS. Takže to bolo veľmi pragmatické rozhodnutie," hovorí speváčka Katka Koščová o hejte, ktorá jej prišiel po tom, čo povedala koho bude voliť vo voľbách.



"Neviem si predstaviť, že ak by mi niekto povedal, že volí Smer, tak by som mu priala smrť detí. Neviem si taký svet predstaviť. Zaujímavé je sledovať, že keď to človek zablokuje, tak oni si myslia, že majú právo prísť do môjho priestoru a vykydať tam všetku svoju zlosť a agresivitu. A že ja nemám čo vlastne zakazovať im hovoriť svoj názor, lebo žijeme v demokratickej krajine. Nech sa vyjadrujú vo svojom priestore, ale toot je môj priestor. Tí ľudia majú pocit, že môžu prísť do mojej obývačky a vygrcať sa tam. A ja im mám čo, zatlieskať teraz?" dodáva Koščová.



Ako sa rozhodovala, či sa ozve pred voľbami? Zvažovala, že jej môže prísť hejt? Vieme diskutovať? A prečo je bulvár posadnutý tým ako vyzerá? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so speváčkou Katkou Koščovou.