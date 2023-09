Piatoček v obraze #6: Zúfalstvo, reálne údery a fejkoví migranti

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená Zdieľať

Ak ste boli smutní, že ste ich doteraz mohli len počúvať, tak odteraz je podcast Piatoček aj v obraze! A to nielen čo sa týka politického diania, ale aj na vašich obrazovkách a aj doslova - v zarámovanom obraze.



V pravidelnom stredajšom formáte Piatoček v obraze autori satirického podcastu komentujú videá politikov, a keďže je pred voľbami, naozaj je z čoho vyberať.



V šiestej časti sa pozreli na Andreja Danka, ktorý by chcel byť šachovým veľmajstrom, ale urobil by lepšie, keby zostal pri Človeče, či Kaliňáka, ktorý vidí len to, čo chce. Pretrpeli aj Škripeka z KDH a nakoniec sa pokúsili nájsť Ficov mikrofón. Podobne ako migranti, ktorých Fico hľadal na slovensko-maďarskej hranici, ani ten sa nenašiel.

