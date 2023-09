Šimečka: Mrzí ma, že biskupi radšej nevyzvali ľudí, aby nevolili extremistické strany

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená Zdieľať

"Nerozumiem tomu až tak presne, že čo je to ideologická kolonizácia. A čo je to ideológia dženderu alebo LGBTI ako sa často vraví. Pre mňa to nie je ideológia, pre mňa to je o ľuďoch a právach konkrétnych ľudí. Mrzí ma, že Konferencia biskupov nevyužila túto príležitosť, aby aj pozitívne vyzvala ľudí, aby išli voliť. A hlavne, aby nevolili strany, ktoré sú extrémistické, ktoré nás chcú zatiahnuť niekde na východ, ktoré ohrozujú základné demokratické princípy, a ktoré nás môžu voviesť aj do izolácie. Toto by podľa mňa malo zmysel a zdá sa mi, že v tomto to bola nevyužitá príležitosť," reaguje predseda PS Michal Šimečka na vyhlásenie KBS, aby nevolili strany ktoré podporujú interrupcie a manželstvá pre všetkých.



"Explicitne sme vylúčili Smer a fašistov. Zároveň ale hovoríme, že Hlas nie je pre Progresívne Slovensko nejaký preferovaný partner. Nikto kto pozná Progresívne Slovensko a nikto, kto zároveň pozná hlas, si nemôže myslieť, že je pre nás preferovaný partner. Mimochodom, to platí aj pre Sme rodina a OĽANO, ale explicitne sme vylúčili Smer a fašistov," dodáva Šimečka k povolebnej spolupráci.



Ako by PS konsolidovalo financie? Čo v skutočnosti majú v programe o tranzíciách? A čo sú ochotní ponúknuť Hlasu v povolebných rokovaniach? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom.

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár