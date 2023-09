Drucker: Ľuďom treba povedať, že to nebude ľahké obdobie

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená Zdieľať

"Ľuďom treba povedať, že to nebude ľahké obdobie. A ak tam neprídu schopní ľudia, tak môžu nekompetentným spôsobom ešte viac utlmiť ekonomiku a bude ten štart ekonomiky pomalší," hovorí expert na ekonomiku strany Hlas Tomáš Drucker.



"Neviem ako bude veľmi bojovať za charakter štátu po voľbách. Nie je všetko len manažérska činnosť na výkonnom kresle. Niekedy treba zabojovať aj v politickej diskusii. Neutečiem z boja, pokiaľ budem cítiť, že treba pomôcť," odpovedá Tomáš Drucker na otázku, či si vie predstaviť aj verziu, že by sedel ako poslanec v opozícii.



Vybral by si radšej ako koaličného partnera Progresívne Slovensko alebo Hlas? Vedel by si predstaviť sedieť vo vláde s Tiborom Gašparom? A ako chce Hlas konsolidovať verejné financie? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s členom predsedníctva Hlasu Tomášom Druckerom.