Bútora: Predstavíme pre platy učiteľov v Bratislave koeficient ekonomickej nerovnováhy

"Špeciálne v Bratislave je obrovský nedostatok učiteľov kvôli platom. O pár týždňov predstavíme návrh pre budúcu vládu čo s tým môže robiť. Bude to niečo, čo zohľadňuje takzvaný koeficient ekonomickej nerovnováhy medzi Bratislavou a zvyškom Slovenska," hovorí minister školstva Daniel Bútora o platoch učiteľov v Bratislave, kde sú náklady na život oveľa vyššie.



"Myslím, že by si táto krajina naozaj zaslúžila, keby mala z demokratických volieb vzídenú reprezentáciu, kde na rezort školstva bude nejaký lídership, ktorý tam bude celé štyri roky a bude tam robiť systematickú prácu.Človek, ktorý po mne bude ministrom školstva, bude piaty človek za 13 mesiacov. Krajina si zaslúži jedného človeka štyri roky, ktorý na tých veciach, na ktorých sa tu aj teraz robilo, bude v pokoji pokračovať," dodáva Bútora k voľbám.



Ako vyzerá momentálne kurikulárna reforma v praxi? Nemáme priveľa stredných a základných škôl? A čo budeme robiť so žalobou pre segregovanie rómskych detí na školách? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom školstva Danielom Bútorom.