Majerský: Registrované partnerstvá by poškodili Slovensko

"Pre nás je to extrém, s ktorým do vlády nepôjdeme. Do vlády, ktorá by chcela zaviesť registrované partnerstvá, KDH nepôjde. Ak by sa malo udržať status quo, do takej vlády by sme možno vstúpili," hovorí predseda KDH o registrovaných partnerstvách a prípadnej povolebnej spolupráci s Progresívnym Slovenskom.

"Bude to závisieť od volebného výsledku vo voľbách. Nevylučujem aj vzdanie sa županského mandátu, ale v tejto chvíli by som to neuzatváral," odpovedá Majerský na otázku, či sa po voľbách vzdá postu župana, ak by sa KDH dostalo cez päťpercentnú hranicu.

Na základe čoho hovorí, že registrované partnerstvá by poškodili Slovensko? Nie je to už prežitok, že KDH rieši primárne kultúrno-etické témy? Ako by konsolidovali verejné financie? A kto je im z kandidujúcich strán najbližšie? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom KDH Milanom Majerským.

