Marvin Horvat: Jediné, čo človek potrebuje k pochopeniu trans ľudí, je empatia

"Sme pripravení aj na hejt, ale tomu sú tu vystavení všetci. Ja prídem na pár dní a odídem späť do Švédska," hovorí Marvin Horvat, transmuž o ktorom natočila režisérka Soňa G. Lutherová celovečerný dokument Šťastný človek.



"Neustále reagujeme na hlučnú menšinu, ktorá máva názormi a provokáciami. Bol by som strašne rád, keby sme sa od toho odpútali a hovorili s ľuďmi, ktorí extrémne názory nemajú, ktorí perverznú zvedavosť nemajú a naozaj ich zaujíma ľudská stránka veci a môžeme sa potom baviť o empatii. Lebo to je jediné, čo človek potrebuje k tomu, aby pochopil trans ľudí," dodáva Marvin.



Ako vznikla myšlienka natočiť tranzíciu Marvina? Čo bolo najnáročnejšie? Odkiaľ sa berie nenávisť voči transľuďom? A zvažovali, či pustiť na Slovensku film tesne pred voľbami? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s režisérkou Soňou Lutherovou a Marvinom Horvatom.