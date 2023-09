Piatoček v obraze #4: Komunistický antifašizmus, Igorove mliečko a súboj predsedov

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená Zdieľať

Ak ste boli smutní, že ste ich doteraz mohli len počúvať, tak odteraz je podcast Piatoček aj v obraze! A to nielen čo sa týka politického diania, ale aj na vašich obrazovkách a aj doslova - v zarámovanom obraze, ktorý tvorcom opäť raz takmer spadol na hlavu.

V pravidelnom stredajšom formáte Piatoček v obraze autori satirického podcastu komentujú videá politikov, a keďže je pred voľbami, naozaj je z čoho vyberať.

Vo štvrtej časti sa pozreli na rečniaceho Blahu, pri ktorom nemohli prehliadnuť podobu s iným známym krikľúňom, na babky, ktoré sa pred novinármi skrývajú za dáždniky, či Roberta Fica, ktorý zase klamal do telky. Svoje povedali aj k beefu Andreja Danka a Borisa Kollára a Erikovi Tomášovi, ktorý si našiel nový obľúbený vtip. No a Sulík? Ten to stále nepochopil.

UPOZORNENIE: Piatoček je satirický podcast a v žiadnom prípade nechce nikoho urážať. Video neodporúčame sledovať osobám bez zmyslu pre humor, schopnosti pochopiť iróniu či príliš urážlivým jedincom.