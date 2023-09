Královič: Jeden z hlavných faktorov migrácie na Slovensku je to nešťastné vydávanie potvrdenia

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená Zdieľať

“Prepustiť 1300 organizovaných prevádzačov z maďarských väzníc, pustiť ich naspäť do terénu do ich pôvodnej práce, je naozaj zlý nápad. To rozhodne nepomôže k zlepšeniu migračnej krízy v strednej Európe. Nebudem fabulovať, či je to nejaká politická objednávka. Ale to, čo môžem povedať, je, že táto téma na Slovensku je zneužívaná v politickej kampane a vyžaduje to veľmi veľa našej energie vyvracať dezinformácie a informovať pravdivo ako to je. Či už sa bavíme o hoaxoch kto tu koho olúpil a okradol, a či boli použité varovné výstrely. To je naozaj dezinformácia, k ničomu takému neprišlo,” hovorí štátny tajomník ministerstva vnútra Martin Královič.



"Jeden z najhlavnejších faktorov migrácie na Slovensku je to nešťastné potvrdenie," hovorí štátny tajomník Královič o potvrdeniach, ktoré sa začali vydávať za vlády Roberta Fica a medzi migrantami sa rozšírila nesprávna informácia, že je to nejaké povolenie, ktoré im zaručuje, že zostanú v Schengenskom priestore.



Koľko migrantov týždenne prichádza na Slovensko? Ako vieme migráciu riešiť? Prečo Maďarsko neprijíma naspäť ľudí, ktorí prekročia hranicu? A budú policajti viac hliadkovať na južnej hranici s Maďarskom, aby upokojili ľudí? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so štátnym tajomníkom ministerstva vnútra Martinom Královičom.