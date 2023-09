Psychoterapeutka Žemličková: Skracuje sa priemerný vek alkoholika. Veľký nárast je aj u mladistvých

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená Zdieľať

"V spoločnosti stále pretrváva pocit, že ide o slabú alebo nedostatočnú vôľu. Alebo že si to človek spôsobil sám," hovorí psychoterapeutka a riaditeľka sanatória AT Jana Žemličková o alkoholizme, ktorý stále nevnímame ako chorobu.

"Veľmi vážna situácia je u mladistvých. Je nárast užívateľov nielen alkoholu, ale aj v kombinácii s marihuanou. A to sú naozaj deti, medzi 15 a 17 rokov. Nemusí to vždy byť nestarostlivý rodič, ale že to rodič neodhadol a nepozná ho. Môže to byť aj nedostatok záujmov u dieťaťa a túžba zaradiť sa," hovorí Žemličková.

"Stretla som sa s ochutnávaním alkoholu u troj- či štvorročných detí. Skracuje sa priemerný vek alkoholika. Pred 30 až 40 rokmi to bolo päťdesiatdva rokov. Pred piatimi rokmi to bolo okolo štyridsať jeden. Dnes sa dostávame niekde okolo tridsaťpäť do štyridsiatky. Stále mladší ľudia spadajú do závislosti," opisuje situáciu Jana Žemličková.

Ako spoznám, že som závislý od alkoholu? Ako vážny problém je to teraz u mladých ľudí? Ako vyzerá efektívna liečba? A ako ťažké je abstinovať na Slovensku, kde sa pije na každom kroku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s psychoterapeutkou a riaditeľkou sanatória AT Janou Žemličkovou.