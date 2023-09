Branislav Piskor: Hoci nenavštevoval výtvarnú školu, už v 18 rokoch ho čaká prvá výstava

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Branislav Piskor mám 18 rokov a vyrastal v obci Sečovská Polianka. Už od úplného detstva žil vo veľmi skromných podmienkach, ako sa hovorí rodina so štyrmi malými deťmi žila z ruky do úst. Dokonca sa museli s mamou odsťahovať od otca, lebo sa k nim nesprával pekne, dennodenne zažívali psychické a fyzické násilie a bolo to čoraz horšie. Mama sa s otcom nakoniec rozviedla a začali bývať v Michalovciach.

Mama robila, čo mohla, uživiť sama štyri deti nie je jednoduché. Preto len čo to bolo možné, všetci začali brigádovať a sestra sa zatiaľ starala o najmladšieho brata. Branči má totiž dvoch bratov - staršieho Maja, ktorého už poznáte z rozhovoru z AKANA - TERAZ a mladšieho, 13-ročného. A potom tu je staršia sestra Miška, ktorá predovšetkým potom, čo mama odišla pracovať do Bratislavy pevne držala v rukách michalovskú domácnosť. Samozrejme, bratia jej vždy veľmi pomáhali.

Keďže mama už dlhšie pracuje v okolí Bratislavy, nedávno sa súrodenci za ňou z Michaloviec presťahovali a bývajú spolu v Zohore, neďaleko Bratislavy.

Brančiho vždy škola bavila, hlavne matematika a biológia. Navyše rád pomáha iným. Preto si vybral strednú zdravotnícku školu, odbor zdravotná sestra. V Divých makoch však objavili jeho nepopierateľný výtvarnícky talent a jeho nesmiernu lásku k umeleckej tvorbe a dali mu chrobáka do hlavy - čo tak skúsiť umeleckú školu? Toto smerovanie potvrdili aj prvé výtvarnícke úspechy - Brančiho prvá výstava a fakt, že Brančiho výtvarné návrhy sa ocitli na krásnych tričkách, taškách a ešte aj printe Divých makov. A tak sa mu neraz stane, že ide v električke a úplne neznámy človek má tričko s jeho obrázkom.

Najviac však Brančiho teší kreslenie, je to jediná vec, pri ktorej vôbec nemyslí, pri ktorej ho nedoháňajú smutné spomienky a len kreslí a kreslí. Kreslí všade, doma alebo cez prestávky v škole. Najradšej kreslí portréty obyčajnou ceruzkou. Hoci nikdy nechodil na výtvarný krúžok alebo do výtvarnej školy, úspechy a podpora výtvarníčky Slaninkovej ho primäli skúsiť rozvíjať svoj talent na strednej umeleckej škole. A tak od septembra 2023 nastupuje na štúdium fotografie do Súkromnej školy umeleckého priemyslu animovanej tvorby v Bratislave.

S Braňom sa zhováral Daniel Bunda.