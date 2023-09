Lipšic: Nikdy som neevidoval také agresívne útoky na políciu, prokuratúru a súdy ako dnes

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená Zdieľať

"Neviem si predstaviť nejakú inú krajinu Európskej únie, kde by kariérni prokurátori boli takto napádaní politikmi. A je tu ešte druhá vec, oni vedia, že sa nemôžeme brániť. Lebo ak by sme sa začali vehementnejšie brániť, vytvoríme im priestor, aby namietali našu zaujatosť. A oni to dobre vedia. To je také hrdinstvo, ako keby ste šli do boxerského zápasu, ale boxer bude mať zviazané ruky," hovorí špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.

"Domnievať sa, že spolupracujúca osoba, ktorá odhaľuje nejakú korupčnú schému alebo zločineckú skupinu, bude bezúhonná rehoľná sestra, tak to určite nie. To sú ľudia, ktorí sú v tej trestnej činnosti zapojení a áno, aj výmenou za nižší trest, spolupracujú. Treba ich výpovede preverovať, aj sa preverujú," dodáva Lipšic.

"Od Pčolinského som vedel, že Peter Košč je osoba, ktorá má vplyv v tajnej službe. S ním som sa stretol ako advokát dvakrát. Myslím si, že stretutia tohoto charakteru, všetky sú nahraté. Na zvuku, možno aj na obraze. Kedykoľvek nech sa zverejnia, nie je problém. Nemyslím si, že si nahrali mňa, ale aj iné osoby, ktoré na týchto stretnutiach možno boli, alebo boli v iných priestoroch. A to si myslím, že je možno tiež jeden z problémov v súčasnosti. Že možno sú viaceré osoby tým pádom vydierateľné," opisuje Lipšic svoje stretnutie s Petrom Koščom.

Ako sa pozerá na politické útoky? Ako sa má občan vyznať vo vojne v polícii? A ktorej prokuratúre má veriť? Pozrite si záznam diskusie Zuzany Kovačič Hanzelovej a špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica v Košiciach.