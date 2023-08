Premiér Ódor: Bude na ďalšej vláde, aby sa pozrela na SIS a urobila aj radikálne rozhodnutia

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená Zdieľať

"Bude až na ďalšej vláde, aby sa komplexne pozrela na SIS a urobila rozhodnutie, hoci aj radikálnejšieho rázu," hovorí premiér Ľudovít Ódor, ktorý je momentálne aj ministrom vnútra o poslednej kauze a obvineniach v SIS.



"Je tam niekto podpísaný. Nemôžu sa do systému nahádzať hocičo. Niekto musel vypracovať tú informáciu. Potom sa to preloží do angličtiny a dá sa to do systému. Tá slovenská informácia je podpísaná, tá anglická nie je podpísaná.

Pokiaľ mám informácie, Rulíšek za to nebol zodpovedný," hovorí o liste o Káľavskom, ktorý SIS poslala do Bosny a Hercegoviny, Ľudovít Ódor.



“Ja som ten list videl, a tak ostro by som ho nehodnotil. Dokonca sa mi zdá, že to ani tak nehodnotili všetci poslanci, ktorí ho videli. V tom liste sa nepotvrdzujú mnohé veci, ktoré sú v mediálnom priestore,” dodáva premiér.



Ako sa pozerá na podozrenia o SIS? Dôveruje vyšetrovateľom okolo Jána Čurillu? A bolo dobré tak málo a stroho komunikovať odchod ministra vnútra? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s premiérom Ľudovítom Ódorom.