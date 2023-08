Sociológ Slosiarik: Mobilizovanejší sú voliči Smeru

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená Zdieľať

"Pre bežného voliča je vojna v polícii veľmi komplikovaná. Mohlo by sa zdať, že mediálne v správach dominuje, ale nemám pocit, že pre voliča je to dominantná téma volieb. Ale zároveň nevieme dnes definovať čo je vlastne hlavná téma volieb," hovorí sociológ a riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik.



"Nie sú na to citliví. Nedôverujú aktivitám, nedôverujú oprávnenosti tých akcií. Inak by sa to v preferenciách už prejavilo. Oni vnímajú policajnú a súdnu zložku, ako zložku, ktorá ide po ruke starnám, ktoré boli vo vláde od roku 2020. To je tá hlavná bariéra, aby verili oprávnenosti takéhoto stíhania," odpovedá na otázku, či posledné akcie NAKA môžu uškodiť alebo naopak pomôcť Smeru Martin Slosiarik.



Aký je strop percent strany Smer? Komu ešte môže zobrať percentá? A prečo Hlas tak výrazne posledné mesiace klesá? Koľko voličov je ešte nerozhodnutých a koľko vôbec nepôjde voliť? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s riaditeľom agentúry Focus a sociológom Martinom Slosiarikom.