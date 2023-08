Handzuš: Nemôžete sa čudovať Ukrajincom, že Rusom nechcú podať ruky

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená Zdieľať

"Veľa vecí vidím pesimisticky, ale odmietam sa len sťažovať," hovorí Michal Handzuš aj o tom, prečo sa zapojil do kampane Chcem tu zostať, ktorá má motivovať mladých ľudí, aby šli v septembri voliť.

"Nevedel som sa biť, ani som sa nikdy nechcel biť. Párkrát som sa dostal do mely, kde som prosto musel. A veľakrát som urobil chyby, potom mi chlapci hovorili, že robím chyby, a nedal som si dolu rukavice. Ja som sa radšej nebil, lebo by som dostal.

Hral som v tej ére NHL, kde sa fakt ešte bilo. Ale mal som pri sebe bitkárov, to mi pomáhalo, že ja som nebol ten, na ktorého by sa spoliehali. Nemal som to rád, a snažil som sa tomu vyhýbať, lebo ja som tam bol pre hokej. A som rád, že hokej napreduje tak, že bitky už nie sú taká súčasť hry a je to už len marginálna súčasť," pokračuje Michal Handzuš.

Ako vnímal, že bol jediný za to, aby hráči KHL nehrali v reprezentácii? Kde je dnes slovenský hokej? Ako sa pozerá na úroveň verejnej diskusie na Slovensku? A spomína ešte niekedy na víťazstvo na majstrovstvách sveta pred 21 rokmi? Pozrite si záznam diskusie Rozhovory ZKH na Tyršáku, kde sa Zuzana Kovačič Hanzelová rozprávala s hokejistom Michalom Handzušom.