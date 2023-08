Historik Kamenec: Keď Uhrík hovorí, že urobí poriadok, trocha z toho zamrazí

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená Zdieľať

"Bol som jeden z tých jedenástich, čo držali tie písmená. Dostal som písmeno A v nápise Stop fašizmu, v strede toho radu. A to A bolo práve pred dverami, ktorými sa vchádza do vestibulu do rozhlasu. A ja som tam bol, a práve išiel pán Uhrík. A ja som sa ho len opýtal: idete nám prednášať o holokauste? O fašizme? A on nám na to povedal, že to je tá vaša demokracia. A to bola celá konfrontácia," hovorí historik a odborník na holokaust Ivan Kamenec, ktorý pred RTVS protestoval proti účasti dvoch pravicových extrémistov v sobotnej politickej debate.



"Fašisti majú jednu vlastnosť, ktorá ich spája. Intolerancia, nenávisť a zbabelosť. Všetky tieto tri vlastnosti, a to nie len na Slovensku, sa premietajú k ich postojom k menšinám. Či je to židovská, rómska, LGBTI. Každý, kto je slabší, na toho útočia," hovorí Kamenec. "Keď šofér chce šoférovať auto, musí urobiť kurz. Keď ide niekto do parlamentu, ja nehovorím, že sa má stať historikom. Ale má mať základné vedomosti o dejinách vlastného národa, ktorého sa tak veľmi dovoláva," dodáva.



"Na Slovensku urobíme poriadok? Človeka trocha zamrazí. Aký poriadok? Chcú robiť poriadok, Uhrík v tej debate povedal, že má záujem o silové ministerstvá. Tam sa najlepšie robí poriadok. Ja už mám dosť rokov na to, aby som sa bál takýchto vecí," hovorí Ivan Kamenec.



Prečo šiel pred RTVS? Mali by médiá pozývať pravicových extrémistov do diskusií? A kto je to vlastne pravicový extrémista? Čo by pre Slovensko znamenalo, ak by bola Republika vo vláde? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s historikom Ivanom Kamencom.