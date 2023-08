Piatoček v obraze #2: Matovičova nadávka za milión, míting v Barbielande a nácek za volantom

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Ak ste boli smutní, že ste ich doteraz mohli len počúvať, tak odteraz je podcast Piatoček aj v obraze! A to nielen, čo sa týka politického diania, ale aj na vašich obrazovkách a aj doslova - v zarámovanom obraze, ktorý Adamovi a Viktorovi takmer spadol na hlavu.

V pravidelnom stredajšom formáte Piatoček v obraze autori satirického podcastu komentujú videá politikov, a keďže je pred voľbami, naozaj je z čoho vyberať.

V druhej časti sa pozreli na to, ako by vyzeral míting Smeru v tónoch Barbie, ako Igor Matovič spadol z hojdačky a nadával (a či by im nemal dať milión eur), ako Miňo neuvážlivo natáčal za volantom, kým sa druhý Miňo snažil nezvracať, a prečo Cinkota spadol ešte na väčšie dno, ako keď lietal v drogách.

UPOZORNENIE: Piatoček je satirický podcast a v žiadnom prípade nechce nikoho urážať. Video neodporúčame sledovať osobám bez zmyslu pre humor, schopnosti pochopiť iróniu či príliš urážlivým jedincom.