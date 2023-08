V EÚ sme doma: Prečo musí Brusel komentovať právny štát na Slovensku

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená Zdieľať

Správa Európskej komisie o právnom štáte na Slovensku prináša dôležité odporúčania.

Európska komisia v júli vydala ďalšiu správu o stave právneho štátu na Slovensku. Okrem iného v ňom odporúča, aby sa obmedzila právomoc generálneho prokurátora používať paragraf 363 s cieľom zlepšiť vyšetrovanie korupcie na najvyšších miestach.

„EK si všimla, že systém, ako generálny prokurátor využíva paragraf 363 nezodpovedá európskym štandardom. Ide najmä o to, aby takéto rozhodnutie generálneho prokurátora bolo preskúmateľné. Hlavný problém je v tom, že dotknuté osoby nemajú právo sa odvolať,“ hovorí v novom dieli relácie V EÚ sme doma vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha.

So stanoviskom Európskej komisie vo veci využívania paragrafu 363 na Slovensku súhlasí aj profesor európskeho práva a predseda Súdnej rady SR Ján Mazák: „Nie je mysliteľné, aby generálny prokurátor opravoval názory Najvyššieho a Ústavného súdu. Mne to úžasne prekáža. Keď tri senáty Najvyššieho súdu povedia, že obvinenie je dôvodné a to isté povie aj Ústavný súd, čo to má čo Generálny prokurátor opravovať?“

Celkovo je však správa Európskej komisie voči úrovni právneho štátu na Slovensku pozitívna. Podľa Jána Mazáka je však absurdné, ak tento súbor hodnotení a odporúčaní z Bruselu niekto vníma ako nepatričné zasahovanie do vnútorných záležitostí členského štátu.

„Čítal som úsmevné poznámky, že odkiaľ berie Európska komisia právomoc hodnotiť úroveň právneho štátu v členskom štáte. Títo kritici by si mali prečítať znenie článku 2 Zmluvy o EÚ, kde sa hovorí, že Únia je postavená na úcte k právnemu štátu a Európska komisia stráži vykonávanie zmlúv. Preto má povinnosť takúto správu vydať.“

Vladimír Šucha a Ján Mazák v diskusii s Evou Mihočkovou, šéfredaktorkou portálu Zahraničná politika SFPA, rozoberajú aj konkrétne situácie, kedy je slovenský súd povinný odsunúť nabok slovenský občiansky zákonník a použiť priamo európsku smernicu, ktorá priznáva strane sporu väčšie práva. Ako vnímajú nezávislosť sudcov a bezpečnosť novinárov na Slovensku sa dozviete v celej relácii.