Mazák: Už tretíkrát sa časť Súdnej rady snažila odstaviť a diskreditovať sudkyňu Záleskú

"Dajte mi konkrétny príklad. Ide o mimoriadne odborne zdatnú, intelektuálne na vysokej úrovni konajúcu sudkyňu. Zatiaľ sa svojho výkonu zhosťuje veľmi dobre. Už tretíkrát sa časť Súdnej rady snažia odstaviť alebo dosiahnuť to, aby súdkyňa Záleská bola obvinená zo spáchania nejakého etického deliktu. Diskreditácia, ktorá stále zatiaľ končí tým, že nemajú žiadny argument, objektívny dôkaz, ktorý by spochybňoval integritu sudkyne," hovorí predseda Súdnej rady Ján Mazák o vypočúvaní sudkyne Záleskej na Súdnej rade.

"Otázka vzniká, že prečo práve sudkyňa Záleská. Očakával by som od sudkýň, že budú brániť kolegyňu. Tiež mi to pripadalo veľmi nedôstojné," dodáva Mazák.

"Nezostáva nám nič iné, iba zauvažovať nad tým, že upravíme rokovací poriadok, aby sme takto nedôstojné rokovanie do istej miery obmedzili alebo vytesnili z našich rokovaní. Súdna rada je ústavný orgán, a ústavné orgány spravidla, až na parlament, sa držia skôr racionálnych východísk a držia sa skôr toho, na čo sú určené, bez toho, aby začali vnášať do rokovaní cudzorodé prvky," vysvetľuje úroveň rokovania Súdnej rady so sudkyňou Záleskou Mazák.

Ako uvažovať nad konfliktami záujmov sudcov? Nie je väčší problém, ak sú sudcovia vo vzťahu s prokurátormi a advokátmi? Prečo Súdna rada už tretíkrát riešila Pamelu Záleskú? A nedá sa to už považovať za šikanu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom Súdnej rady Jánom Mazákom.