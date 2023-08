Na nábreží Dunaja zrušia dva jazdné pruhy, namiesto nich bude široká cyklotrasa

Rázusovo a Vajanského nábrežie v Bratislave prejde veľkou zmenou. V úseku od Mosta SNP po Šafárikovo námestie v oboch smeroch mesto vybuduje samostatný oddelený pruh pre cyklistov. Zo štvorprúdovky v centre mesta tak pre individuálnu automobilovú dopravu ostane vyhradený jeden pruh v každom smere.



"Cyklopruh od toho bežného bude oddelený lepeným obrubníkom, v niektorých častiach pôjde o zdieľaný pruh aj s automobilovou dopravou," vysvetľuje hovorca magistrátu Peter Bubla.



Nová cyklotrasa bude podľa Dana Kollára z Cyklokoalície veľmi bezpečná a komfortná na použitie. Práve Cyklokoalícia mala možnosť nahliadnuť do prípravy novej infraštruktúry a hodnotí ho ako veľmi elegantné riešenie. "Bavili sme sa napríklad o možnosti zvýšiť bezpečnosť chodcov na priechode pre chodcov pri múzeu. Vznikne tam vyčkávací priestor medzi cyklopruhom a vozovkou, " dodáva Kollár.



Práce by podľa Bublu mali byť hotové do konca augusta, ako posledné by mali natiahnuť nový asfalt a vyznačiť cyklotrasu červenou farbou.