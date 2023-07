Púchovský: Reakcie na coming out som mal pozitívne, dokonca aj od policajtov

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená Zdieľať Zdieľať Twitter Facebook Whatsapp E-mail Link na stránku

"Zvažoval som to už oveľa skôr, a odkladal som to. Najsilnejšie to bolo po tom teroristickom útoku na Zámockej. Ale do života človeka sa dostanú situácie, že nečaká, že o týždeň sa to môže stať. Prišla náročná situácia pre mňa osobná, hľadal som východiskový bod, že čo zmeniť. Toto mi padlo z jasného neba.

Mal som asi troch ľudí, ktorým som to povedal dopredu. Podporili ma, ale povedali mi, že musím myslieť na to, že bude aj hejt. Ale ten tu je už dlhodobo," hovorí David Púchovský, ktorý ako policajt na Dúhovom pride urobil svoj coming out, a povedal, že je gay.

"Reakcie boli pozitívne, som prekvapený, dostal som množstvo pozitívnych reakcií aj od aktívnych a bývalých policajtov. Aj od policajtov, ktorí tu boli za minulej vlády. Naozaj to je vidieť, že aj keď sú iné názory, ľudia sa dokážu spojiť v ľudskosti. A čo sa týka negatívnych reakcií, to veľmi nesledujem. Je to zbytočné sledovať, k ničomu mi to nepomôže. Vzniklo to náhodne, kontaktoval som organizátorku, stretli sme sa. Mal som necelý týždeň, aby som si to prebral vnútorne. Dva dni predtým som sa rozhodol, že pôjdem do toho," opisuje Púchovský aké mal reakcie a ako sa vlastne stalo, že vystúpil práve na Dúhovom pride.

Ako sa rodí rozhodnutie urobiť takýto verejný coming out? Ako sa znáša hejt na verejnej pozícii v polícii? A aké boli reakcie jeho okolia? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Davidom Púchovským, ktorý spravuje sociálne siete policajného zboru.