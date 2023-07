Organizátori Grape: Mysleli sme si, že ľudia sa po covide vrátia. Neudialo sa to

"Nie sme na tom veľmi dobre, to je pravda. Minulý rok sme sa všetci tešili, že môžeme znova robiť všetci robotu a ľudia sa vrátia na festivaly, tak sa to úplne neudialo. Nevieme prečo. Mysleli sme si, že po covide bude veľký hlad po kultúre. Ale nie je to problém len Slovenska, ale celej Európy. Nastala nejaká zmena, ktorú nevieme identifikovať, že prečo ľudí chodí menej. Možno aj financie, že ľudia majú menej peňazí. Už nejdú na tri, ale na jeden festival. Minulý rok kultúra mierne plakala," hovorí organizátor festivalu Grape Ján Trstenský.

"Tento rok nás podržali partneri. Asi sa oplatí robiť to pekne, dobre a kvalitne, lebo partneri ťa podržia," dodáva Juraj Podmanický.

"S dlhmi sme žili prvých 5 ročníkov, takže sme zvyknutí. Ale až na takýto dlh, čo mám teraz, nie sme zvyknutí. Ten je naozaj celkom veľký. Dali sme si predstavzatie, že do štyroch, piatich rokov ten dlh musíme zmazať. A na to musíme teraz šetriť, a bojovať, aby to tak bolo. A ak tí ľudia prídu, aj nám sa bude ľahšie dýchať. Možno, keby sme mali nižšiu DPH, bolo by to jednoduchšie," vysvetľuje Trstenský.

Prečo sú hudobné festivaly v kríze v celej Európe? Aký bude tohtoročný Grape? Je táto generácia mladých niečím špecifická? A uškodilo Pohode a Grape-u to, že sú oba na rovnakom mieste v Trenčíne? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s organizátormi festivalu Grape Jánom Trstenským a Jurajom Podmanickým.