Ochranár Baláž: Stretávam stovky medveďov, tá panika je absurdná

"Nemyslím, že medvede sú niečo, čo ohrozuje ľudí v horách. V minulom roku sme mali 50 úmrtí v horách, nikoho nezabil medveď. Riziko pošmyknutia a pádu, alebo, že sa šmyknete na snehovom poli v Tatrách, to sú ďaleko väčšie riziká ako, že vás napadne medveď. Tá panika je až absurdná," hovorí ochranár Erik Baláž, ktorý desaťročia sleduje a študuje medvede.



"Odstreľ stoviek medveďov by vôbec nemusel pomôcť, ak by sa neurobili preventívne opatrenia. Nič by sa nezmenilo. V 90.rokoch sa strieľali medvede v Demänovskej doline a nepomohlo to. Toto nebude fungovať, ani by to nebolo v súlade so zákonou a etikou. Máme iné riešenia. A dôležité je aj informovania ľudí, ktorí žijú v tých regiónoch. Niekedy chodia medvede k ľuďom do záhrady a jediný problém je, že ľudia neobrali slivky zo stromu a stačí ich obrať. Keď idem do lesa na prechádzku, nemal by som mať na voľno psa, ktorý naháňa medveďa alebo medvieďatá. Ľudia nevedia čo majú robiť, ako sa majú správať. Majú pocit, že ich problém nikto nerieši, a sú nahnevaní. Ešte keď populisti zvyšujú tú emóciu, nie je to dobré," dodáva Baláž.



Aké sú opatrenia, ktoré by štát mal robiť? Je medveďov viac? Je napadnutí medveďom viac? A pomohlo by odstreliť stovky medveďov? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ochranárom Erikom Balážom.