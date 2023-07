Radka Trokšiarová z Teplárne: Nikdy mi nenapadlo žiť inde. Som tu doma a cítim sa tu príjemne

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená Zdieľať Zdieľať Twitter Facebook Whatsapp E-mail Link na stránku

"Máš také dni, keď sa stále niečo deje a je to príjemné a potom sú také dni ako včera, keď je 12. A každý mesiac keď je 12., pocity neoklameš, organizmus neoklameš. Mne je vždy smutno. Ten deň nie je farebný ale čiernobiely. Trocha sa to zlepšuje, mám psychologickú pomoc, ale stále to kolíše. Neviem ti povedať, že či sa mám dobre alebo zle," hovorí Radka Trokšiarová, ktorá ako jediná prežila teroristický útok na queer bar Tepláreň na Zámockej ulici.



"Som to ja, teraz sa nemusím schovávať. Už nemám dva životy, nemusím sa skrývať a klamať, že aká je moja sexuálna orientácia. Na Slovensku mi je dobre. Mám tu kamarátov, rodinu, známych. Fakt sa tu cítim dobre, aj predtým som sa. Aj teraz sa tu cítim príjemne," hovorí Radka Trokšiarová, ktorá je tento rok aj tvárou kampane pre Dúhový pride 2023, ktorý sa bude konať 22.júla na Námestí Slobody.



Ako sa zostavuje z postrelenia? Ako vníma, že sa po streľbe v zákonoch nič nezmenilo? A ako sa jej žije na Slovensku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Radkou Trokšiarovou.