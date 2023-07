Predvolebný duel SME: Spolupráca s Kollárom je pre Šimečku ťažko predstaviteľná (záznam)

"Je to diskvalifikujúce, ale je to líder strany. Uvidíme, ako sa k tomu postaví strana. Nehovorím, že to automaticky znamená, že s tou stranou za žiadnych okolností by nikto nemal ísť do povolebnej spolupráce a ani si to takto nedovolím povedať za našu stranu. Ale pre osobu Borisa Kollára to je diskvalifikačné," hovorí Mária Kolíková, či si vie predstaviť spoluprácu s Borisom Kollárom po tom, čo sa priznal, že zbil svoju priateľku a urobil by to znova.

"Cítim to veľmi podobne. Je to niečo, čo si neviem predstaviť, že by v inej európskej krajine neviedla takáto kauza k odchodu z politiky. Je to diskvalifikačné úplne od začiatku. Tiež by som nechcel, ani po našej skúsenosti z minulých volieb, sa teraz tváriť, že s tými áno a s tými nie. Aj tieto posledné odhalenia, aj pôsobenie strany Sme rodina a Borisa Kollára za posledné tri roky, nehovoriac o tom, že je to krajne pravicová strana, asi to naznačuje, že je to pre nás veľmi ťažko predstaviteľné," odpovedá na tú istú otázku aj predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

Aký je rozdiel medzi SaS a Progresívnym Slovenskom? Ako by zmenili systém právneho štátu po voľbách? Dekriminalizovali by marihuanu? Pozrite si záznam prvej predvolebnej debaty Denníka SME v Banskej Bystrici, kde diskutovali Zuzana Kovačič Hanzelová s poslankyňou za SaS Máriou Kolíkovou a predsedom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom.