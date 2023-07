Veľvyslanec pri NATO Bátor: Víťazom summitu NATO sme aj my, budeme z neho extrémne profitovať

"Víťazom summitu sme napríklad my Slováci. Prijali sme novú generáciu spôsobu, akým sa bude brániť spojenecké územie a z toho budeme my extrémne profitovať, čo sa týka bezpečnosti. Je to trocha v tieni Ukrajiny a Švédska a Turecka, ale pre Slovensko je to jedno z najdôležitejších rozhodnutí. Ale to, čo získalo Turecko, nie je málo," odpovedá na otázku, či je víťazom summitu NATO v Litve prezident Erdogan, slovenský veľvyslanec pri NATO Peter Bátor.

"Verejná mienka na Slovensku je do veľkej miery odrazom toho, ako komunikujú naši politici. Problém je, že máme na Slovensku aj politickú scénu, ktorá vystupuje proti hodnotám a spochybňuje ich. A veľakrát využíva najprimitívnejší inštinkt človeka, a to je strach. Vyvolávanie strachu z vojny, a zneužívajú to na politické účely, a to je veľakrát dôvodom, prečo sú u nás také nálady, aké sú," hovorí Bátor.

Aké sú výsledky summitu NATO v Litve? Nie je to sklamanie pre Ukrajinu? Nie je pochopiteľné, že prezident Zelenskyj bol sklamaný? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s veľvyslancom Slovenska pri NATO Petrom Bátorom.