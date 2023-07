Klimatologička Slávková: Na Slovensku sa od začiatku meraní oteplilo už o dva stupne

"Tým, že je teplejšie, vyparí sa nám viac vodnej pary. Keď je teplejšie, atmosféra naseje viac vodnej pary, skôr než sa to začne kondenzovať. Preto aj tie oblaky majú viac materiálu, keď je teplejšia atmosféra," vysvetľuje intenzívnejšie a lokálnejšie prudké lejaky Jaroslava Slávková, klimatologička zo Slovenského meteorologického ústavu.

"Nie je to úplne monzún, lebo ten sa vyznačuje tým, že je to pravidelné, každý rok. U nás je to chaotickejšie. Tohtoročná situácia nebola úplne typická, hovorí sa tomu európsky monzún. Sú tu vpády morského vzduchu z atlantického oceánu, sú vlhké, keď prídu na pomerne vyhriatu pevninu, tak sa nám spravia zrážky a začne pršať. To je tá Medardova kvapka. Tentokrát to takto nebolo, mali sme vlhkú vzuchovú hmotu a nemali sme prudký vietor. Bol to lokálny jav, bolo to na jednom území a práve to spôsobilo, že na jednom území padlo veľa zrážok," dodáva klimatologička Slávková.

Čo by povedala politikom, ktorí zľahčujú zmenu klímy? Máme sa pripraviť na prudké lejaky a bleskové povodne? Prečo sa búrky menia? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s klimatologičkou z SHMÚ Jaroslavou Slávkovou.