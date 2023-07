Gordulič: Nepijem päť mesiacov, s terapeutom sme si chystali balíček nepitia

"Začal som chodiť na terapiu, lebo som mal reálne depresie. Bol tam alkohol, všeličo. Postupne oškrabávam vrstvy. Už sa nebudím, že na čo to všetko, že sa mi nechce ísť do vecí. Vzťahy mi to nabúravalo, s manželskou sme mali nekomunikáciu. Po ôsmich rokoch máme najlepšie obdobie vo vzťahu a teraz idem ďalej. Už to nie je o tom, že nechcem sa mať tak strašne zle, ale že chcem žiť život na čo najvyššom leveli," hovorí komik, producent Jano Gordulič o tom, že otvorene hovorí o svojej terapii.



"Prestal som piť. Moj tréner je stále presvedčený, že musíme ísť ešte na jednu poslednú žúrku. Na prvé dva mesiace je to vždy najťažšie, tak som prestal chodiť večer von do krčmy, stretával som sa s kamošmi poobede na káve. Teraz im už dopredu píšem, či nezájdeme na nealko pivo. Nie je to jednoduché prestať piť. Tiež sme s terapeutom chystali balíček nepitia. List. Toto budú kamaráti ktorým zavolám, keď mám strašnú chuť sa vypiť, a pôjdem za nimi autom. Toto sú alternatívy, ktoré budem robiť, keď mám chuť chľastať. Mám appku, volá sa Sober time, a dostávam tam medaily. Dnes som sa pozrel a mám štyri mesiace, osemnásť dní a sedemnásť hodín. Teraz som si povedal, a je to verejný prísľub a je to tenký ľad, že ja by som už nechcel začať," opisuje svoju cestu k nepitiu Gordulič.



