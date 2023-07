Bekim Aziri: Chodí mi hejt, že zarábam na svojom hendikepe

"1630 eur je príspevok na invalidný vozík a on stojí šesť tisíc a raz za sedem rokov. Za sedem rokov ja zničím tri vozíky. To je ako topánky. A pýta sa ma pani, že čo ste s tým vozíkom preboha robili? A ja sa jej pýtam, že vedúca a vy koľké topánky máte?" hovorí Bekim Aziri, komik, moderátor, influencer, ktorý mal v šestnástich nehodu a po úraze zostal na vozíku.



"Chodí mi hejt. Keď som bol v takej veľkej kampani, a chodil som tam po schodoch, tak nejaký týpek mi napísal, že by ma najradšej zhodil. Alebo že zarábam na svojom hendikepe. Teraz ako sme otvorili telocvičňu, tak, že vozíčkar zarába na vozíčkarovi. Väčšinou takéto, že zneužívam svoj hendikep. Takže by si mal byť doma a nič nerobiť. A keď si doma a nič nerobíš, tak je zle, lebo sa hanbíš za svoj hendikep. Ale ja to veľmi neriešim, lebo človek, ktorý takéto niečo píše, asi nie je veľmi šťastný," hovorí Bekim.



Aké náročné bolo vysporiadať sa po úraze so svojím hendikepom? Čo mu najviac pomohlo po nehode? Akú spoluprácu by ako influencer nikdy nezobral? A ako to robí, že je tak pozitívne naladený? Zmenilo ho otcovstvo? Pozrite si záznam diskusie Rozhovory ZKH na Tyršáku Zuzany Kovačič Hanzelovej s moderátorom a komikom Bekimom Azirim.