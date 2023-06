Šimečka: V septembri povieme, či pôjdeme do koalície aj s Hlasom

"Bude to pred voľbami. Je to férové voči našim voličom, a nejde iba o Hlas, aby vedeli ako uvažujeme o povolebnej spolupráci. Bude to v septembri, bude to pred voľbami v dostatočnom predstihu, aby ľudia mali tú informáciu, keď pôjdu voliť," hovorí predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka na otázku kedy strana povie, či pôjde do koalície s Hlasom.



"Teraz nejde o to, či je to Boris Kollár alebo ktokoľvek iný. Človek v jeho postavení ako druhý najvyšší ústavný činiteľ jednoducho keď nielen, že sa prizná, ale povie, že by to urobil znovu, že by zbil ženu, na to nie je ospravedlnenie. Navyše sú tu podozrenia, že možno bola zneužitá tajná služba, to všetko spolu hovorí, že pre ochranu dobrého mena aj kvôli nejakej základnej politickej kultúre by mal Boris Kollár odísť," komentuje Šimčeka kauzu Borisa Kollára, ktorý sa priznal, že zbil svoju expriateľku.



Mal by premiér Ódor odvolať šéfa SIS Aláča? Ako strana zostavovala kandidátku? Prečo si Progresívne Slovensko nepožičalo peniaze z banky, ale od podnikateľov? A je za zmenu hlasovania v EÚ na kvalifikovanú väčšinu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom.