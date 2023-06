Hamran: Neviem aká hrubá je Ódorova červená čiara, Aláč ju už dávno prekročil

"Podľa mňa niekoľkonásobne. Neviem aká hrubá je tá červená čiara ale v mojom mentálnom svete ju dávno prekročil. Pretože tá správa na základe ktorej sa snažili účelovo stíhať vyšetrovateľov NAKA vznikla za éry pána Aláča. A pokiaľ ide o aktuálne veci, je pre mňa zarážajúce, že pán Aláč sa vyjadruje k živej veci (Borisa Kollára pozn. redakcie) a robí tam konkrétne závery. Akokeby prejudikoval, že je to vymyslená vec, ktorá nemá reálny základ," hovorí policajný prezident Štefan Hamran.



"Vždy som tvrdil, že v tomto smere zo strany polície musí byť nulová tolerancia. Je to naozaj poľutovaniahodné, ak sa jeden z najvyšších ústavných činiteľov vyjadrí, že zbil svoju priateľku a urobil by to znova. Pre mňa je to nepochopiteľné," dodáva Hamran o kauze Borisa Kollára, ktorý zbil svoju priateľku a hovorí, že by to urobil znova.



Sledovali Kollárovu expriateľku autá SIS? Stretol sa už s novým premiérom Ódorom? V akej fáze je podanie obžaloby na Vladimíra Pčolinského? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s policajným prezidentom Štefanom Hamranom.