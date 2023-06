Sudca Šamko: Justícia nebude mať vyššiu dôveru, ak budem každý deň fňukať, že v 2009 tu bol Harabin

"Žiadna súdna reforma neprebehla. Nebola žiadna reforma pripravená. Bola pripravená slušne povedané súdna reorganizácia, alebo neslušne škatule hýbte sa. Imituje sa reorganizácia súdov, aby sa vybralo 250 miliónov z plánu obnovy. Ten chaos je veľký," hovorí sudca krajského súdu v Bratislave Peter Šamko, ktorého nedávno zvolili do Súdnej rady.



"Vôbec by som spotrebnú držbu marihuany nekriminalizoval. Ak to chce mať štát ako protiprávne konanie, nech to presunú do priestupkov. Máte 17 ročných chlapcov, ktorí na Kolibe fajčia jointy, a policajti ich zoberú, za každého jedného majú čiarku za vznesené obvinenie, štatisticky sa to vykáže ako drogová kriminalita a máte zničené životy," komentuje sudca Šamko novelu trestného zákonníka v parlamente.



Ako sa pozerá na kritiku, že by mal byť zdržanlivý? Čo by chcel dosiahnuť ako nový člen Súdnej rady? Ako sa pozerá na dedičstvo Štefana Harabina? A ako teraz v praxi vyzerá súdna reforma na súdoch? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so sudcom Petrom Šamkom.