Horváth: Som ministrom len mesiac, ale plne chápem prezidentku. Ten tlak je obrovský

"Je to úžasná vec, že môžem byť na tejto pozícii nie preto, že som Maďar, ani napriek tomu, že som Maďar, a že to nezohrávalo žiadnu úlohu. Aj toto ukazuje, že Slovensko za posledných 15 rokov urobilo veľký pokrok v tejto téme," hovorí nový minister financií Michal Horváth, ktorý je národnosťou Maďar podobne ako premiér Ódor.



"Jej rozhodnutie plne rešpektujem. Patrí jej vďaka za jej verejnú službu, ktorú vykonáva. Ja som na pozícii ministra len čosi vyše mesiaca a plne chápem niekoho, kto vyhodnotí situáciu tak, že ten tlak je obrovský a rozhodne sa z pozície odísť," komentuje minister Horváth rozhodnutie Zuzany Čaputovej nekandidovať.



„Máme veľa dávok, ktoré sa dávajú, povedzme, plošne. A je otázne, či je nutné, aby vyššia stredná vrstva alebo aj tí najbohatší dostávali dávky v takej miere, ako tí najchudobnejší, ktorí ich objektívne potrebujú,“ hovorí minister financií Michal Horváth o konsolidácii financií.



Ako vníma rozhodnutie prezidentky nekandidovať? Kde má Slovensko najväčší priestor v škrtaní financií? Prečo poslanci nevedia pracovať so štátnym rozpočtom? Plánuje sa po skončení vo vláde vrátiť do Národnej banky Slovenska? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom financií Michalom Horváthom.