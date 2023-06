Kiska: Korčok by bol mojím favoritom. Verím, že do kandidatúry pôjde a vyhrá

"Chcel by som každého poprosiť, kto ten blbý pocit má, aby bol empatický. Aby si skúsil predstaviť aké je to žiť s pocitom neustálej nenávisti. Nie voči nej ako takej, ale ak máte dcéry, vieme aké sa na ne zniesli urážky. Možno aj tie dcéry si kládli otázky, že prečo týmto majú prechádzať. Ja by som len poprosil každého, aby tú empatiu ukázal. Aj mne mnohí veľmi zazlievali, keď som ohlásil, že nebudem kandidovať. Zaujímavé bolo, že ako zvolili pani prezidentku, tak si na tieto slová nikto nespomenul," hovorí prezident Andrej Kiska o rozhodnutí Zuzany Čaputovej nekandidovať.



"Pán Korčok by bol mojím absolútnym favoritom. Je plne ukotvený v zahraničnej politike, poznám jeho hodnoty, názory. Myslím, že je veľmi blízko ako pani prezidentke, tak aj mne. Verím, že pán Korčok do toho pôjde, aj že vyhrá," hovorí bývalý prezident Kiska o tom, či by si vedel vybrať z trojice možných kandidátov Korčok, Mistrík, Weiss.



Ako sa rodí takéto rozhodnutie? Čo je najťažšie na pozícii prezidenta? Nemali by ľudia v politike vydržať aj osobnú obetu, keď je situácia vážna? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s bývalým prezidentom Andrejom Kiskom.