Psychoterapeutka Jakobsen: Niekoho zbiť nie je v poriadku, aj keď sa čokoľvek dialo predtým

"Záleží na tom, ako sa k tomu staviame alebo prečo by sme to chceli posudzovať a z akej perspektívy to chceme posudzovať. Podľa mňa sa môžeme vymedziť, že niekoho zbiť je násilie, a že to nie je to v poriadku. Aj keď sa dialo čokoľvek predtým alebo potom. A k tomu sa môžeme vymedziť aj keď ten prípad vyzerá akokoľvek," komentuje priznanie Borisa Kollára, že zbil svoju bývalú partnerku, psychoterapeutka a odborníčka na násilie, Barbora Jakobsen.



"Nedá sa povedať, že každý násilník zažil násilie. Ale zo vzorky našich klientov vieme, že osem z desiatich zažilo fyzické násilie, šesť z desiatich zažili emočné násilie alebo depriváciu, dvaja z desiatich zažili sexualizované násilie, zneužívanie. Čo je oveľa vyšší počet ako v normálnej populácii," hovorí Jakobsen o svojich klientoch.



Prečo sú násilnejší muži? Ako pracovať s násilníkmi? Prečo sa nevieme vymedziť voči násiliu? A ako formuje deti to, že ich rodičia výchovne bijú? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s psychoterapeutkou Barborou Jakobsen.