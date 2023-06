Študent Patrik: Mama ani nevedela čo podpisuje a musel som ísť na špeciálnu školu

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/1HFWAh_s7UU

V rámci projektu AKANA - TERAZ vám ponúkame aj rozhovor Patrikom Mirgom.

Patrik má devätnásť rokov a žije v Jakubanoch pri Starej Ľubovni. Pochádza z chudobných pomerov a za svoje právo na vzdelanie bojoval už od útleho detstva. Prvý stupeň základnej školy absolvoval na bežnej základnej škole, ale v piatom ročníku ho preradili do špeciálnej triedy. Patrik nechápal, prečo sa dostal do špeciálnej školy. V piatom ročníku sa učili to, čo už dávno poznal a ovládal z tretieho ročníka bežnej základnej školy. Napriek tomu strávil v špeciálnej škole celé dva roky. V škole síce bolo fajn a všetci učitelia boli milí, ale Patrik vedel, že ak sa z tejto školy nedostane, nebude môcť ísť študovať na strednú školu s maturitou a neskôr ísť študovať na vysokú školu. Jeho snom je stať sa kňazom.

Ako skončil Patrikov príbeh? Ako sa píše ikonografia? Dostal sa Patrik na strednú školu? Stále chce byť kňazom? A ako to má s vierou v Boha? Odpovede na všetky tieto otázky nájdete v rozhovore.

Tento rozhovor moderujú Daniel Bunda a Michelle Kubištová, ktorá pripravila o mladých, inšpiratívnych Rómoch a Rómkach z AKANA - TERAZ aj knihu rozhovorov Svet podľa Michelle. Knihu plánujeme vydať v roku 2023 a pokrstiť ju v Bruseli za účasti mladých inšpiratívnych Rómov z AKANA - TERAZ. Chceme týchto mladých a inšpiratívnych Rómov a Rómky predstaviť verejnosti aj na európskej pôde... Aj preto Daniel Bunda momentálne knihu rozhovorov prekladá do angličtiny...

Viac o projekte na https://www.pribehybezhranic.sk/ alebo na FB AKANA-TERAZ.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín...