Šuchová: Z nového vyšetrovania razie v Moldave nemám dobrý pocit. Po desiatich rokoch už stačilo

"Myslím, že ak malo toto 10 ročné strádanie k niečomu viesť a to niečo je zastavenie týchto razií, tak z tohto pohľadu to malo zmysel. Ešte aj po razii v Moldave boli ďalšie. Ak to pán Hamran definitívne zastavil to ma veľmi teší," hovorí Lýdia Šuchová, ktorá 10 rokov stála pri Rómoch z Moldavy nad Bodvou, ktorých nezákonne zmlátili kukláči a potom ich štát 8 rokov ťahal po súdoch a prípad vyhrali až v Štrasburgu.



"Po desiatich rokoch sme si mysleli, že už stačilo. Navonok by sa to tvárilo, že idú objektívne preskúmať, či skutočne nálezy Európskeho súdu pre ľudské práva sú opodstatnené. Ale vonkajšie signály nedávajú žiadnu nádej na nezávislé prešetrenie. Nemám z toho dobrý pocit. Aj Rómovia sa boja, že sa zasa rozprúdi to isté koleso a celý ten príbeh pôjde zas a zas. Čo už viac si človek vie spomenúť po desiatich rokoch ako keď si spomínal po roku?" komentuje obnovené vyšetrovanie razie na policajnej inšpekcii Lýdia Šuchová.



Ako si spomína na tento deň pred desiatimi rokmi? Hovorila si niekedy počas týchto desiatich rokov, že trestné oznámenie radšej nemali podávať? Cíti nejakú satisfakciu za to, že sa štát Rómom nakoniec ospravedlnil? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Lýdiou Šuchovou.