Šutaj Eštok: Do volieb už zavrime parlament, ochránime štátnu kasu aj mentálne zdravie občanov

"Toto je tiež choré. Ja rešpektujem pluralitu názorov, že každý si v tom pléne môže povedať čo chce. Ak chceme, aby tu ozaj tá debata bola kultúrna, bola na nejakej úrovni, už asi treba tento parlament zavrieť, dať tam zámok, aby do volieb už jednoducho nerokoval. Ochráni sa štátna kasa, ochráni sa mentálne zdravie občanov," hovorí poslanec Matúš Šutaj Eštok.



"Nemyslím si, že Ukrajina je na to pripravená, pretože viete dobre, koľko trvali prístupové jednania nám, či už do Európskej únie alebo do NATO. Ja si myslím, že ak chceme na Slovensku mier, tak toto nie je dobrý nápad. Ja s tým nesúhlasím. Ak chceme mier nie len na Slovensku ale vo svete, tak hľadajme také riešenia, ktoré nám ten mier zabezpečia. Toto si myslím, že to riešenie nie je," hovorí Matúš Šutaj Eštok na otázku, či by sme mali podporiť vstup Ukrajiny do NATO.



Aký problém mal Hlas s programovým vyhlásením vlády? Aký má na novú vládu názor? Zmanipulovalo sa za vlády Hlasu vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom Hlasu, Matúšom Šutajom Eštokom.