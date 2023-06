Fitoš: Dokola kontrolujeme a kontrolujeme ale podstata eurofondov nám uniká

"Kontrolujeme sto percent všetkého, kontrolujeme opakovane, dokonca jednu a tú istú kontrolu zvykli vykonávať viaceré inštitúcie. Napríklad kontrolu verejného obstarávania, čo je v našom prípade pri digitalizácii aj na Ministerstve dopravy. Kontrolujeme, kontrolujeme, kontrolujeme a vlastne to merito veci uniká," hovorí Emil Fitoš, prezident IT asociácie Slovenska o eurofondoch a o tom, prečo sme tak slabí v čerpaní, hoci už máme štrukturálne fondy na Slovensku 19 rokov.

"Netýka sa to len digitalizácie. Slovensko celkovo podporuje svoje firmy výrazne menej ako okolité krajiny alebo priemer Európskej únie. V jednotlivých rokoch to bolo dvadsať percent, maximálne nejaká jedna tretina prostriedkov v porovnaní s okolitými krajinami. Ja neviem, či vôbec existuje nejaká lepšia investícia zo štrukturálnych fondov ako zainvestovať do inovácií vo firmách a potom si počkať na to, že sa to vráti a že budú prostriedky pre učiteľov a doktorov," dodáva Fitoš.

Prečo sa Slovensko za skoro 20 rokov nenaučilo čerpať eurofondy? Dopadne rovnako aj Plán obnovy? Ako ovplyvňuje IT sektor odliv mozgov? Prečo štát neinvestuje do rizikových start-upov? Prečo bol rok 2016 iný? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Emilom Fitošom, prezidentom IT asociácie Slovenska.