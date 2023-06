Blaščák: Kým Soroš žije, mohol by dostať štátne vyznamenanie

"Soroš ako osoba na Slovensku nie je dostatočne atraktívny na to, aby to preniklo spoločenským vedením. Ale ako zástupný symbol toho, čo tu v slovenskej spoločnosti máme, anti-amerikanizmus, vysokú mieru antisemitizmu a nenávisti voči bohatým Židom, na toto oni hrajú," hovorí riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti Fedor Blaščák na otázku, či môže strašenie Georgom Sorosom fungovať na Slovensku tak ako v Maďarsku.



"George Soros kým žije, mohol by sa stať adeptom na štátne vyznamenanie. Má obrovské zásluhy za slovenskú demokraciu. Mimoriadne pomáhal aj pri tých integračných procesoch. Ja tú nálepku beriem ako poctu," hovorí Blaščák o úlohe, ktorú v 90. rokoch Soroš na Slovensku zohral.



"Robert Fico to nehovorí podľa mňa kvôli Nadácii otvorenej spoločnosti. Vnímam to tak, že tým primárnym cieľom je prezidentka a my sme len tou pákou na to, aby to boli útoky proti Zuzane Čaputovej," odpovedá Blaščák na otázku, prečo útočí Robert Fico práve na ich organizáciu.



Komu a koľko miliónov vlastne pôjde na pomoc s ukrajinskými odídencami? Prečo strana Smer útočí práve na Georga Sorosa? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s riaditeľom Nadácie otvorenej spoločnosti, Fedorom Blaščákom.