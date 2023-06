Valášek: Kampaň NATO nie je o Smere, ani o Slovensku. Ale nebolo múdre takto Smeru nahrávať

"Kampaň NATO nie je o Smere, o voľbách ani o Slovensku. Je o tom, prečo záleží na tom, aby Ukrajina v tejto vojne obstála, čo sú bezpečnostné dopady toho, ak by sa Rusku podarilo Ukrajinu podmaniť. Smer surfuje najhoršie konšpiračné vlny, ktoré tu sú. Ale poviem otvorene, nemyslím si, že bolo úplne múdre im nahrávať. Keby táto kampaň nebola na svete, nemali by sme ani túto debatu, ktorú máme," hovorí bývalý veľvyslanec pri NATO a poslanec za Progresívne Slovensko, Tomáš Valášek.



"Dôvod prečo sa nevyjadrujeme k Hlasu je, že nevieme, kde v otázke európskej budúcnosti stojí. V princípe je síce za, ale keď príde na lámanie chleba v praxi, nie. Pre nás to nie je okrajová téma, počkajme si na rozhodnutia a hlasovania. Počkajme si, či z tej hrušky zídu dolu a či sa vyjadria k euroatlantickej orientácii jasnejšie ako teraz," vysvetľuje Valášek pozíciu PS k prípadnej spolupráci s Hlasom.



Aká by mala byť odozva západu na odpálenie vodnej priehrady na Ukrajine? Čo bude po samite NATO v Litve? A prečo Progresívne Slovensko v kampani zatiaľ až tak viditeľné nie je? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s bývalým veľvyslancom pri NATO a poslancom za Progresívne Slovensko Tomášom Valášekom.