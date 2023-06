Vetrák z OĽaNO: Medzi demokratickými stranami by sme mohli byť vo voľbách najúspešnejší

"Tvrdenie, že v parlamente je chaos je účelové a je to klamstvo. Ten, kto sa rozumie legislatívnym procesom, v tom nemôže vidieť chaos," hovorí predseda ústavnoprávneho výboru, člen predsedníctva OĽaNO a poslanec Milan Vetrák, hoci nedávno ešte tvrdil, že parlamente je divočina.



"Nebola to klebeta. Pán Ódor si neoveril informácie," vysvetľuje poslanec Vetrák ako prišiel na konšpiráciu, že vláda Ľudovíta Ódora chce dať Bratislave 50 miliónov eur na úkor ostatných samospráv.



"Osobne si myslíme, že vieme spraviť vo voľbách minimálne 10 percent. Ak by sme boli viac optimistickí, trúfneme si povedať, že v časti demokratického spektra by sme mohli byť najúspešnejší, aj keď asi nie s 25 percentami," hovorí o ambíciách hnutia OĽaNO Milan Vetrák.



Ako sa pozerá na situáciu v parlamente? Odkiaľ mal to, že Bratislava má dostať 50 miliónov, keď premiér Ódor tvrdí, že je to vymyslené? Čo chce presadiť tento parlament ešte do trestného zákona? A na aký výsledok si trúfa OĽaNO? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom OĽaNO Milanom Vetrákom.