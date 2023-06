Fero Joke: Keď mi na plot nastriekali slovo buzna, vtedy som prišiel o domov

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená

"Keď mi na plot nastriekali slovo buzna, vtedy som prišiel o domov. Neuvedomil som si to hneď, až odstupom času, že ja tam nechcem bývať. Vytesnil som to a začal som riešiť ako dom predať," hovorí František "Fero Joke" Košarišťan o tom prečo sa rozhodol predať svoj dom na Záhorí a odsťahovať sa späť do Bratislavy.



"Ja už mám normálne úzkosť, keď idem otvoriť instagram. Že čo to zas tam bude, komu budem musieť odpísať. Reálne to prestávam robiť, a zisťujem, že to nastavenie instagramu je troška choré a začínam sa z toho vymaňovať. Pochopil som, že to pre mňa nie je zdravé. Ak sa necítim na to, aby som natáčal videá, tak do toho nejdem," hovorí Fero o svojom vzťahu k sociálnym sieťam, ktoré ho živia.



V akej fáze je jeho predaj domu? Ako reagovali susedia, keď zverejnil, že sa chce odsťahovať? Ako sa stará o svoje psychické zdravie? A bude robiť aj pred voľbami satirické videá o politike? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s komikom Františkom Košarišťanom alias Ferom Jokeom.