Mikloš: V politike sme zažili všeličo, ale nie až tento level hejtu, čo zažíva prezidentka

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/2RNXoMSwCP8

"Je to nezmyselná misia. Technicky by to bolo možné, ale zničilo by to ekonomiku. Znamenalo by to také škrty vo výdavkoch, že by sme spadli do recesie, ktorá nie je nevyhnutná.

Keďže Ódorova vláda si uvedomuje, že by to bol nezmysel, zrejme výsledkom bude, že technicky pripraví aj vyrovnaný rozpočet, ale pripraví aj rozpočet s takým deficitom, ktorý bude únosný. A bude na parlamente, aký rozpočet schváli," hovorí Ivan Mikloš o tom, či Ódorova vláda predloží vyrovnaný rozpočet.

"Robert Fico je cynik, povie čokoľvek, čo je pre neho výhodné. Zažili sme to, keď bol premiér - iné hovoril v Bruseli, iné robil doma. Napriek tomu obavy mám. Keď sa pozrieme, v akej vláde by bol, tak je to jedine s extrémom.

A potom by som o to smerovanie mal obavy, lebo oni ho nemusia pustiť, aby bol dvojtvárny. Aby jedno hovoril a robil v Bruseli a druhé hovoril a robil doma," hovorí Mikloš.

Ako sa pozerá na kampaň SaS o spaľovacích motoroch? Čo hovorí na novú úradnícku vládu? Čo by znamenal vyrovnaný rozpočet? Pozrite si záznam živej diskusie Rozhovory ZKH na Tyršáku s Ivanom Miklošom.