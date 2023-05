Hlina: Nie je spravodlivé voči Sulíkovi, že má imidž rozbíjača

"My sme si s pánom Sulíkom prešli aj tri roky mlčania. Iba blbec nemení názory. Kľudne môžeme zamrznúť, zabetónovať sa, zakopať v zákope. Ale potom sa tie mentálne zákopy stanú tými zákopmi, čo sú v Bachmute. Odporúčam, ak sa dá, vykuknúť z tých zákopov, pozrieť sa, či sa predsa len nedá na niečom dohodnúť," hovorí Alojz Hlina, ktorý sa rozhodol kandidovať zo 150. miesta na kandidátke SaS.

"Môj osobný názor na Sme rodina? Je to šialenstvo. My to tu zľahčujeme, Kollár, to je niečo desivé," hovorí Alojz Hlina o tom, s kým si vie a s kým si nevie predstaviť byť v koalícii.

Ako sa dá vysvetliť prechod z KDH do SaS? V čom sa jeho názory líšia od liberálnych názorov SaS? Vie si predstaviť spoluprácu s Hlasom? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Alojzom Hlinom, kandidátom SaS.